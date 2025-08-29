Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verliert am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 135,52 USD.

Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 135,52 USD nach. Bei 132,33 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 197.395 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 25,50 Prozent Luft nach oben. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

