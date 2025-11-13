Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Donnerstagabend verlustreich

Datadog A im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 186,59 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 186,59 USD. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 185,32 USD. Bei 190,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 600.327 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 201,69 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 7,49 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 56,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Datadog A gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,14 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 885,65 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,01 USD je Aktie aus.

