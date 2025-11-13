Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit KursVerlusten

Datadog A im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 187,02 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 187,02 USD. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 185,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 166.811 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei 201,69 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,84 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,70 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 56,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.11.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 885,65 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 690,02 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen