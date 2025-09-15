DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Aktienentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verbilligt sich am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,9 Prozent auf 133,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
112,90 EUR -5,64 EUR -4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 133,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 133,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,90 USD. Bisher wurden heute 238.543 Datadog A-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 63,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umsetzen können.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

