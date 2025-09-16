Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Datadog A am Mittwochnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 135,42 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 135,42 USD. Bei 136,49 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 68.476 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 39,67 Prozent wieder erreichen.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

