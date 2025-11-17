Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gibt am Nachmittag ab

Datadog A im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 183,61 USD.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 183,61 USD. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 182,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 74.598 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,69 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,85 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,50 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Datadog A veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 885,65 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,01 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

