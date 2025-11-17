DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A fällt am Abend

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 179,89 USD.

Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 179,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 179,61 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 184,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 448.367 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 201,69 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 54,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Datadog A ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 885,65 Mio. USD gegenüber 690,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

