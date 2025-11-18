Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 177,08 USD.

Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 177,08 USD ab. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 176,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 167.769 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 201,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 885,65 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 690,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

