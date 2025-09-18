DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,38 -1,0%Dow46.150 ±0,0%Nas22.523 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Kurs der Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

19.09.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Im NASDAQ-Handel kam die Datadog A-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 136,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
115,84 EUR -0,52 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Datadog A-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 136,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 137,47 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 135,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 455.047 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 67,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 07.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

