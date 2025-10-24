Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 158,92 USD.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 158,92 USD. Bei 159,55 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 43.884 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 48,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird Datadog A schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

