Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 157,17 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 157,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 160,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,99 USD. Bisher wurden heute 254.279 Datadog A-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Datadog A schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

