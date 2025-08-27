Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verteuert sich am Abend kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von Datadog A zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 140,63 USD.

Das Papier von Datadog A legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,8 Prozent auf 140,63 USD. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 140,70 USD zu. Mit einem Wert von 134,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.321.106 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 20,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 72,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 USD je Aktie belaufen.

