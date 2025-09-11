DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.640 +0,1%
DAX aktuell

DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich vorbörslich mit leichten Verlusten

09.09.25 07:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX nach Frankreich-Beben nur wenig bewegt | finanzen.net

Am zweiten Handelstag der Woche deutet sich an der Börse in Frankfurt ein wenig veränderter Start an.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.807,1 PKT 210,2 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen

Der DAX war am Montag 0,89 Prozent fester bei 23.807,13 Punkten aus dem Handel gegangen.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Kein Schwung am zweiten Handelstag der Woche

Nach zwei schwächeren Wochen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag damit wieder etwas erholt. Der Schwung dürfte am Dienstag aber nachlassen: Nach seinem starken Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag etwas tiefer starten. Er setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

