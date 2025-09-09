DAX23.824 +1,0%ESt505.367 +0,9%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.448 +0,1%Nas21.856 +0,7%Bitcoin95.809 +1,0%Euro1,1750 +0,3%Öl66,19 +0,8%Gold3.638 +1,4%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase? NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase?
DAX aktuell

DAX-Gewinne halten zum Wochenauftakt - Vertrauensfrage in Frankreich - Risikoprämien von Anleihen könnten steigen

08.09.25 17:56 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX stabilisiert sich zum Wochenstart | finanzen.net

Zum Start in die neue Woche erholte sich der deutsche Leitindex wieder etwas von seinem jüngsten Kursrutsch und tendierte im Plus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.824,1 PKT 227,1 PKT 0,96%
Charts|News|Analysen

Der DAX notierte zum Börsenstart am Montag 0,74 Prozent höher bei 23.771,86 Punkten und hielt sich daraufhin weiter auf nahe diesem Niveau im Plus. Er beendete den ersten Handelstag der Woche mit Gewinnen von 0,89 Prozent bei 23.807,13 Punkten.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Erholung nach US-Arbeitsmarktbericht

Nach zwei schwächeren Wochen erholte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag nun wieder etwas. Der DAX rutschte zuletzt spürbar unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten und näherte sich zeitweise mit knapp unter 23.500 Zählern seinem August-Tief. Auch die 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt, wurde erstmals seit April leicht unterschritten.

Belastet wurden die Aktienmärkte am Freitag durch einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht, woraufhin die Kurse nachgaben. Angesichts der schwachen Konjunkturdaten gilt eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte September nun als sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig mehren sich aber die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Etwas abgemildert könnten diese durch die jüngste Entscheidung der OPEC+-Staaten werden, ab Oktober die Ölproduktion zu erhöhen und damit mehr Angebot auf den Markt zu bringen.

Vertrauensfrage in Frankreich

Am Nachmittag stellte Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.

"Ein positiver Ausgang ist alles andere als sicher", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Mit einem Sturz der Regierung könnten Investoren beim Kauf französischer Anleihen höhere Risikoprämien verlangen. Das würde Frankreich, die zweitgrößte Wirtschaftskraft in der Eurozone, finanziell noch stärker unter Druck setzen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

