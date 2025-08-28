DAX24.162 ±0,0%ESt505.390 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,05 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot-- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix, SFC Energy, HHLA im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern! Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen

27.08.25 09:27 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX nach Tief knapp behauptet | finanzen.net

Der deutsche Leitindex, der am Vortag noch auf ein Zweiwochentief gefallen war, notiert zur Wochenmitte um die Nulllinie.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.148,5 PKT -4,4 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

An der Frankfurter Börse bewegte sich der DAX zum Handelsstart am Mittwoch marginale 0,09 Prozent höher auf 24.174,62 Punkte und rutscht nun leicht unter die Nulllinie.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Börsen stützen deutschen Markt

Gute Vorgaben liefern Wall Street und Nasdaq, die am Dienstagabend ins Plus gedreht hatten. Trotz der erwarteten Erholung bleibt der Leitindex aber in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen rund 24.000 und 24.500 Punkten gefangen - das Rekordhoch vom 10. ist damit weiterhin außer Reichweite.

Die teils gestiegenen Bewertungen haben zuletzt für Zurückhaltung gesorgt: Nach Einschätzung von Analyst Manfred Bucher der Landesbank BayernLB legten die Aktienkurse stärker zu als die Gewinnerwartungen, beim DAX noch deutlicher als bei anderen europäischen Indizes.

Wer­bung

Fokus auf NVIDIA-Bilanz

Entsprechend groß ist das Augenmerk auf die anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, die am Abend erwartet werden. Als Schlüsselwert im Bereich Chipindustrie und Künstliche Intelligenz könnten die Resultate die gesamte Branche bewegen - auch wenn sich zuletzt zeigte, dass selbst gute Nachrichten nicht mehr automatisch für Kursgewinne sorgen. Das erwarten Analysten von der NVIDIA-Bilanz.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com