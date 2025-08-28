DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1618 -0,3%Öl67,22 ±-0,0%Gold3.378 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet
EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet

27.08.25 07:29 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX wird nach Tief wieder etwas fester gesehen | finanzen.net

Der deutsche Leitindex, der am Vortag noch auf ein Zweiwochentief gefallen war, dürfte zur Wochenmitte wieder etwas Boden gutmachen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.152,9 PKT -120,3 PKT -0,50%
Charts|News|Analysen

An der Frankfurter Börse bewegt sich der DAX im vorbörslichen Geschäft auf positivem Terrain.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Börsen stützen deutschen Markt

Rückenwind liefern die freundlichen Vorgaben der Wall Street und der Nasdaq, die am Dienstagabend ins Plus gedreht hatten. Trotz der erwarteten Erholung bleibt der Leitindex aber in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen rund 24.000 und 24.500 Punkten gefangen - das Rekordhoch vom 10. ist damit weiterhin außer Reichweite.

Die teils gestiegenen Bewertungen haben zuletzt für Zurückhaltung gesorgt: Nach Einschätzung von Analyst Manfred Bucher der Landesbank BayernLB legten die Aktienkurse stärker zu als die Gewinnerwartungen, beim DAX noch deutlicher als bei anderen europäischen Indizes.

Wer­bung

Fokus auf NVIDIA-Bilanz

Entsprechend groß ist das Augenmerk auf die anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, die am Abend erwartet werden. Als Schlüsselwert im Bereich Chipindustrie und Künstliche Intelligenz könnten die Resultate die gesamte Branche bewegen - auch wenn sich zuletzt zeigte, dass selbst gute Nachrichten nicht mehr automatisch für Kursgewinne sorgen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Gewinne vor Nvidia-Zahlen
07:29Nach Zweiwochentief: DAX zur Wochenmitte wieder mit leichten Aufschlägen erwartet
07:18DAX-FLASH: Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet
07:08Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus
06:16DAX: Kurse nah am Hoch - Stimmung trotzdem gedämpft
05:02Advanced electrification to take center stage at IAA 2025
04:31Infineon und Nvidia: Teamarbeit bei Entwicklung humanoider Roboter
02:11Sunclass muss in Skiathos gestrandeten Airbus A321 verschrotten - Reparatur zu teuer
mehr