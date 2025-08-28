DAX aktuell

Der deutsche Leitindex, der am Vortag noch auf ein Zweiwochentief gefallen war, dürfte zur Wochenmitte wieder etwas Boden gutmachen.

An der Frankfurter Börse bewegt sich der DAX im vorbörslichen Geschäft auf positivem Terrain.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Börsen stützen deutschen Markt

Rückenwind liefern die freundlichen Vorgaben der Wall Street und der Nasdaq, die am Dienstagabend ins Plus gedreht hatten. Trotz der erwarteten Erholung bleibt der Leitindex aber in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen rund 24.000 und 24.500 Punkten gefangen - das Rekordhoch vom 10. ist damit weiterhin außer Reichweite.

Die teils gestiegenen Bewertungen haben zuletzt für Zurückhaltung gesorgt: Nach Einschätzung von Analyst Manfred Bucher der Landesbank BayernLB legten die Aktienkurse stärker zu als die Gewinnerwartungen, beim DAX noch deutlicher als bei anderen europäischen Indizes.

Fokus auf NVIDIA-Bilanz

Entsprechend groß ist das Augenmerk auf die anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, die am Abend erwartet werden. Als Schlüsselwert im Bereich Chipindustrie und Künstliche Intelligenz könnten die Resultate die gesamte Branche bewegen - auch wenn sich zuletzt zeigte, dass selbst gute Nachrichten nicht mehr automatisch für Kursgewinne sorgen.

