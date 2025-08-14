DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,93 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Top News
Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
DAX aktuell

Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet

12.08.25 07:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX fester erwartet - Anleger blicken auf US-Inflation und Zollstreit | finanzen.net

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX blieben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.081,3 PKT -81,5 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag wird der DAX fester erwartet.

DAX-Rekord

Wer­bung

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Während auf Signale für die US-Geldpolitik gewartet wird, begrüßen die Anleger, dass die USA und China ihre Pause im Zollstreit verlängern.

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in dem Dekret. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer, bevor US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg verhandeln wollen.

Wer­bung

US-Verbraucherpreise im Fokus

Laut der Commerzbank werden die Anlegeraugen nun am Dienstag auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. An den Märkten erwartet werde ein leichter Anstieg der Inflation, schrieben am Morgen die Experten des Frankfurter Bankhauses. Anleger dürften die Zahlen kritisch prüfen, weil Experten eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September für mehrheitlich eingepreist halten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax leicht im Plus erwartet
07:24Zollstreit und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX fester erwartet
07:01USA und China verlängern Pause im Zollstreit: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
06:56DAX Analyse - Chance auf höhere Dynamik zerstört?
06:30Nach der DAX-Rekordjagd – ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht?
06:30Nach der DAX-Rekordjagd – ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht?
06:30Nach der DAX-Rekordjagd – ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht?
06:30Nach der DAX-Rekordjagd – ist das Ende der Fahnenstange jetzt erreicht?
mehr