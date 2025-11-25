DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Leichte Kursverluste erwartet - Dax bleibt unter 200-Tage-Linie

25.11.25 07:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.239,2 PKT 147,3 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsauftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.218 Punkte. Die Vorgaben aus den USA sind dabei nicht eindeutig: An den New Yorker Börsen hatte es am Montag einen zweiten Erholungstag gegeben, wobei der Dow Jones Industrial seinem Höhepunkt zu Zeiten des europäischen Handelsschlusses nahe war.

Wer­bung

Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb weiterhin im Fokus bleiben.

Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax mit einem etwas leichteren Start weiter verwehrt bleiben. Diese verläuft bei 23.472 Punkten und stellt eine bei Investoren beliebte charttechnische Indikatorlinie dar. Sie wird an diesem Morgen auch vom Charttechnik-Experten Martin Utschneider in den Fokus gerückt. Nach unten hin sieht dieser bei 23.051 Punkten die nächste wichtige Unterstützung, unter dieser könnte der seit Frühling währende Seitwärtstrend in Gefahr geraten. Charttechnisch bleibe "die Lage weiter angespannt"./tih/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

08:20"Lage bleibt angespannt": DAX dürfte schwächer starten - Keine Jahresendrally?
08:15Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart erwartet
08:00Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - NIO-Aktie vor Quartalszahlen im Fokus
07:23DAX-FLASH: Leichte Kursverluste erwartet - Dax bleibt unter 200-Tage-Linie
07:00Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr