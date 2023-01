Börse Frankfurt: DAX zieht in der Dienstagssitzung kurzzeitig auf über 14.200 Punkte an - Inflationsdaten im Blick

Beim DAX waren zu Beginn des Handels am Dienstag an der Frankfurter Börse Pluszeichen in Höhe von 0,33 Prozent auf 14.116,07 Punkte auszumachen. Aktuell klettert das Börsenbarometer mit Inflationsdaten im Rücken um 0,7 Prozent auf 14.167,16 Zähler nach oben. In Spitze lag der DAX bei 14.293,87 Einheiten.Die Wall Street war am Vortag geschlossen, deshalb gibt es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen legten die Kurse überwiegend zu, nachdem dort ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet.

"Jetzt muss sich zeigen, ob der gestrige Auftaktgewinn nachhaltig war", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Für den DAX sei nun wichtig, die Marke von 14.000 Punkten zu halten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent höher bei 14.069,26 Punkten geschlossen. Hoffnungen auf Kursgewinne in den kommenden Monaten hatten ihm Auftrieb gegeben. Für gute Laune sorgte unter anderem die Aussage von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, dass die deutsche Wirtschaft lediglich in eine leichte Rezession rutschen sollte.

Inflationsdaten im Fokus

Im Tagesverlauf standen unter anderem Daten zur deutschen Inflation auf dem Terminplan. Die Inflation in Deutschland ist dabei im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990 gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Schnitt des Jahres 2022 zum Vorjahr um 7,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand einer ersten Schätzung mitteilte. Die bislang höchste Teuerungsrate in einem Gesamtjahr war in der damaligen Bundesrepublik 1951 mit 7,6 Prozent gemessen worden.

Im Dezember hatte sich der Anstieg auf hohem Niveau verlangsamt. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent zu. Im November hatte die Teuerungsrate 10,0 Prozent betragen, im Oktober waren es 10,4 Prozent.

Außerdem wurden die deutschen Beschäftigungszahlen für Dezember veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote blieb robust bei 5,4 Prozent.

