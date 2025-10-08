Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 160,00 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,1 Prozent auf 160,00 USD. Bei 160,30 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,00 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 599.816 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 160,30 USD. Mit einem Zuwachs von 0,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,59 Prozent.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

