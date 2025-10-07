Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 147,86 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 147,86 USD zu. Bei 154,70 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,00 USD. Zuletzt wechselten 1.232.847 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 154,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 4,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 55,19 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2026 aus.

