Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 150,35 USD zu.

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 150,35 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 154,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 353.696 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 154,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 USD ausgeschüttet werden.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

