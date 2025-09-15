Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Nachmittag südwärts

DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 126,35 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
107,76 EUR -0,60 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 126,35 USD. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 126,28 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 125.414 Stück.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 147,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 14,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

