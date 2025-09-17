DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.114 +0,2%Nas22.509 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
Kursverlauf

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

18.09.25 16:11 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 132,91 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 132,91 USD. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 133,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,41 USD. Bisher wurden via New York 172.529 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 100,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 USD.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

