Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag mit Verlusten

18.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 120,39 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
106,66 EUR 2,16 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 120,39 USD. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,90 USD nach. Bei 120,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.818 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 39,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 81,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 USD.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

