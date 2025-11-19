Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 122,64 USD.
Dell Technologies
Im New York-Handel kam die Dell Technologies-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 122,64 USD. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 122,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 121,25 USD. Bei 122,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 156.593 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,94 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Mit einem Zuwachs von 36,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 45,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 USD belaufen.
Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.
Analysen zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
