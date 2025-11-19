Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Abend südwärts

Dell Technologies im Blick

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 120,02 USD ab.

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 120,02 USD nach. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 118,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 122,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529.858 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 39,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 44,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

