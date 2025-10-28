DAX24.325 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.962 -0,7%
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Fokus auf Aktienkurs

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

28.10.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 162,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
138,42 EUR 1,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 162,20 USD. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,51 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 160,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.991 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,10 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 2,35 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 59,15 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

