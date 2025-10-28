Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 166,76 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:07 Uhr 2,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 166,96 USD. Bei 162,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 524.960 Dell Technologies-Aktien.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 0,12 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 USD.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht