DAX-Bilanz: Aktien von VW und Bayer stark gefragt

Zum Wochenstart sorgten gegen Russland verhängte US-Sanktionen für miese Laune. Zur Wochenmitte drückten geopolitische Risiken auf die Stimmung der Börsianer. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hatte Donald Trump Russland am Mittwoch vor einem unmittelbar bevorstehenden Raketenschlag gewarnt, der in der Nacht zum Samstag - zusammen mit britischen und französischen Streitkräften - erfolgt ist. Nun darf man auf die Reaktion der Finanzmärkte gespannt sein, wo am Freitag eine schwindende Kriegsgefahr eingepreist wurde und den DAX zeitweise über die Marke von 12.500 Punkte gehievt hat.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Montag) und Wochenhoch (Freitag) in einer Bandbreite von 319 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 23 zu 7 eindeutig positiv aus. Die kräftigsten Wochengewinne verbuchten die Aktien von Volkswagen (+7,4 Prozent), Bayer (+5,4 Prozent) und Deutsche Telekom (+3,7 Prozent). Auf Wochensicht am stärksten verloren, haben die Titel von Henkel (-4,0 Prozent), Deutsche Börse (-2,8 Prozent) und HeidelbergCement (-0,8 Prozent).

Volkswagen-Aktie auf Bergfahrt

Neue Besen kehren gut. Diese Börsenweisheit hat in den vergangenen Tagen bei dem DAX-Autobauer VW gegriffen. Der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess wechselte nämlich ans Steuer des weltgrößten Autoherstellers Volkswagen. Damit löst er Matthias Müller als Konzernchef ab. Zugleich erfolgt in dem Konzern ein umfassender Umbau. Laut Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch soll die Neuordnung die Entscheidungen bei dem riesigen Autokonzern beschleunigen. Dem seit Herbst 2015 - also seit "Dieselgate" - amtierenden bisherigen Konzernchef soll intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen worden sein. Erst am Dienstag hatte VW überraschend angekündigt, die Führungsetage umbauen zu wollen.



Die Bayer-Aktie profitiert mit einem Kurssprung von Medienberichten, dass nach der EU-Kommission nun auch das US-Justizministerium die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto genehmigen könnte. Ausgelöst wurde der Optimismus durch einen Bericht des Wall Street Journal (WSJ), dass die insbesondere bei Umweltschützern umstrittene Übernahme bald genehmigt werde. In Kanada und Mexiko steht eine Zustimmung zwar noch aus, doch wird hier nicht mit Problemen gerechnet. Auch der Chef der russischen Kartellaufsicht hatte kürzlich signalisiert, dass er noch in diesem Monat eine positive Entscheidung erwartet.







