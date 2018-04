Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Themenauswahl

Kriegsangst und Handelsstreit: Macht Trump die Rally kaputt?

Die Aktienmärkte sind unter Druck, nicht zuletzt wegen der Tiraden des US-Präsidenten. Aber auch die Konjunkturdaten werden schwächer. Diese neun Investments machen Ihr Portfolio krisensicher.

Kopf der Woche

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef des FC Bayern, über die Qualität der Bundesliga, TV-Rechte und E-Sports.

Marke Eigenbau

Dass Christian Sewing, der neue Chef, die Probleme der Deutschen Bank löst, glauben die wenigsten.

Die unkomplizierte Alternative

Der Kauf von Kryptowährungen ist schwierig. Mit CFDs wird das einfacher - und flexibler.

Weißkittel im Blick

Der Börsengang von Healthineers hat der deutschen Medizintechnik Aufmerksamkeit beschert.

Aktie im Brennpunkt

Trotz Zweifeln an der Bilanz bleibt Wirecard im Aufwind.

Hier stimmt was nicht!

Warum sich ExxonMobil bei den Dividenden übernommen hat.

Neuer Mann

Herbert Diess wird VW-Lenker. Als solcher soll er auch die Sparte Nutzfahrzeuge an die Börse bringen - einen Kandidaten für den DAX.

Verlockende Dollar-Renditen

Wie Anleger den Zinsunterschied bei Anleihen in US-Dollar und Euro mit ETF-Strategien nutzen.

Weniger Steuern

Teil 1 der neuen Serie: So verschenken Sie kein Geld mehr an den Fiskus. 15 Tipps für Anleger und Immobilienbesitzer.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



