Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie legte um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 11,86 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.851.563 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gewinne von 23,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (8,16 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 31,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,85 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,44 Prozent zurück. Hier wurden 5,52 Milliarden EUR gegenüber 5,90 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte: Öl- und Gasaktien haben noch Luft nach oben

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Deutsche Bank-Aktie dennoch stark: Deutsche Bank in Spanien zu Millionenstrafe verurteilt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images