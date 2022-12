Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:22 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304.735 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

