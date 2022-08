Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 8,52 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,53 EUR. Mit einem Wert von 8,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.441.466 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 41,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,17 EUR aus.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.214,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com