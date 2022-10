Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 7,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,25 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.444.140 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 49,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Mit Abgaben von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,96 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 11.08.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.650,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 26.10.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

