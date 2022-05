Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386.846 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (8,16 EUR). Mit Abgaben von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,97 EUR aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.327,77 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

