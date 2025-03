Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 22,48 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 22,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 23,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,21 EUR. Bisher wurden heute 6.306.671 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 23,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 45,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge