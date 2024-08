Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Dienstagvormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 12,97 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 12,97 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,09 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 492.955 Stück gehandelt.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 27,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,666 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,16 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17,23 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX implodiert