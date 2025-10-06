DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 29,96 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,87 EUR -0,40 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 29,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 29,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,27 EUR. Zuletzt wechselten 2.620.422 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,51 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,17 Prozent.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,46 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
16:26Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
