Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,84 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,81 €
|Abst. Kursziel*:
17,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Alvaro Serrano
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.24
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)