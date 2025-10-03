DAX24.399 -0,1%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,52 +0,3%Gold3.861 +0,1%
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Freitagmittag vor

03.10.25 12:07 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,29 EUR 0,23 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,42 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 843.368 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 5,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 50,44 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,46 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

US-Geldpolitik und steigende Nachfrage treiben: Deutsche Bank hebt Kursziel für Goldpreis 2026 an

Deutsche Bank-Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

