Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 30,11 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 30,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,02 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.880.467 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 15,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,46 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

