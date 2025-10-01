Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Nachmittag zu

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 30,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 30,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,29 EUR. Bei 29,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.830.408 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 15,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative