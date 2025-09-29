DAX23.696 -0,2%ESt505.490 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1749 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.830 -0,1%
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Dienstagvormittag ins Plus

30.09.25 09:26 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Dienstagvormittag ins Plus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 30,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,09 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 30,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 146.029 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,87 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,08 EUR am 04.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 99,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
