Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 59,7 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei. Die Deutsche Bank zähle zu den Finanzhäusern, für die die Expertin besonders optimistisch gestimmt ist./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
30,83 €
|Abst. Kursziel*:
10,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:46
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.24
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.24
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital