Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 30,47 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,47 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,67 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 172.744 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 15,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

