Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag höher

26.09.25 16:10 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 30,62 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,42 EUR 0,25 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 30,62 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.007.812 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 5,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 103,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
