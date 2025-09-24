DAX23.599 -0,3%ESt505.456 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,97 -0,1%Gold3.756 +0,5%
Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Donnerstagvormittag

25.09.25 09:26 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Donnerstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,51 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 30,51 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119.627 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 15,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Redaktion finanzen.net

