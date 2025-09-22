Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 30,71 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 30,71 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,13 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.735.091 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 4,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 50,91 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

