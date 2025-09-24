DAX23.396 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Aktienentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

25.09.25 12:07 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,37 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,15 EUR -0,38 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 30,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,31 EUR. Mit einem Wert von 30,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.247.990 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 50,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen