Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,37 EUR ab.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 30,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,31 EUR. Mit einem Wert von 30,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.247.990 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 50,35 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

